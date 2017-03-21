Geçilmez kale Onur

Bordo-mavili eldiven, kalesinde gördüğü 3 golle Süper Lig’de ikinci yarının en az gol yiyen kalecisi oldu. Onur’u 7 golle Beşiktaş’ın eldiveni Fabri izliyor.

Kaptan Onur, Süper Lig'in ikinci yarısında bugüne kadar oynadığı 9 maçta 3 golle en az gol yiyen kaleci oldu. Ligin ilk devresinde kalesinde 20 gol gören 29 yaşındaki eldiveni, 7 golle Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri takip etti. Takım kaptanı da olan Onur Kıvrak, bu sezon 25 lig maçının tamamında görev aldı, söz konusu karşılaşmaların 12'sinde rakiplerine geçit vermedi. 12 maçta kalesini gole kapatan Onur, bu alanda da Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ile birlikte zirvede yer aldı. Deneyimli kaleci, bu sezon 25 maçta 2 bin 250 dakika sahada kalırken, kalesinde 23 gol gördü.



YENİ STATTA GOL YEMEDİ

Süper Lig'in ikinci yarısında 19'uncu haftada oynanan Gaziantepspor maçıyla yeni stadına geçiş yapan ve burada 4 maça çıkan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, attığı 7 gole karşılık kalesinde gol görmedi. Ligin ikinci yarısında sadece 3 gol yiyen kaptan Onur iç saha maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.