 ‘Finduk’ kampanyası – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ‘Finduk’ kampanyası

    ‘Finduk’ kampanyası
    Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzonspor'un ortaklaşa düzenledikleri "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" kampanyası 6 yıl sonra yeniden başlatıldı. Tribünlere fındık atma işlemi, G.Saray derbisinde yapıldı. Futbolcular artık iç ve dış saha maçlarında tribünlere fındık atmayı sürdürecek.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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