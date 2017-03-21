 Esteban imzalıyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    imzalıyor

    Esteban imzalıyor
    Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaleci Esteban ile sözleşme yenileyecek. 27 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Esteban'ın milli arada resmi imza atması bekleniyor.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:28
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