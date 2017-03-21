 Durica mutluluğu – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Durica mutluluğu

    Durica mutluluğu
    Bordo-mavililerin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Jan Durica, milli arada antrenman eksikliğini gidermeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Galatasaray derbisinde Uğur'un gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Durica'nın takıma dönmesine çok sevindiği belirtildi. 36 yaşındaki Slovak stoper artık forma giymeye hazır.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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