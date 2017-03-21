Durica mutluluğu

Bordo-mavililerin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Jan Durica, milli arada antrenman eksikliğini gidermeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Galatasaray derbisinde Uğur'un gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmesi nedeniyle Durica'nın takıma dönmesine çok sevindiği belirtildi. 36 yaşındaki Slovak stoper artık forma giymeye hazır.