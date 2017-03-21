 Aksoy’dan ses rekoru çağrısı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Aksoy’dan ses rekoru çağrısı

    Aksoy’dan ses rekoru çağrısı

    “G.Saray karşısında iç saha seyirci rekorunu kırdık... Beşiktaş derbisinde Guiness Ses rekorunu kırmaya var mısınız?”

    Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu , Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile oynanacak maçta taraftarı ses rekoru kırmaya davet etti. Galatasaray karşılaşmasıyla iç saha seyirci rekoru kıran bordomavili taraftarlara seslenen Aksoy, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynanan futbol, taraftar, horon, kolbastı ve atmosfer muhteşemdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftar rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada ses rekoru var. Beşiktaş maçında Guiness Ses rekorunu kırmaya var mısınız? Beşiktaş ile 8 Nisan'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağımız karşılaşmada tek yürek, tek ses olup fırtınanın gücünü ve sesini tüm dünyaya duyuralım" ifadelerine yer verdi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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