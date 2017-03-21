 ''Adam gibi adam'' – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ''Adam gibi adam''

    ''Adam gibi adam''

    ’ın, “Adamın ta kendisi, adam gibi adam” şeklinde övgü yağdırdığı Dame N’Doye, istenmeyen adam konumundan, bir anda bordo-mavili takımın gol silahına dönüştü.

    Son iki haftada Akhisar'a iki ve G.Saray'a bir gol atarak kazanılan 6 puanda önemli rol oynayan Dame N'Doye, takımın en çok sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sezon başında kadro dışı bırakılan ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle affedilen N'Doye, ardından yıllık ücretinde 700 bin euro'luk indirim yapmıştı. Hem kadro dışı kaldığı, hem de affedildiği dönemden itibaren hiçbir antrenmanı kaçırmayan, yedek kalmasına rağmen sorun çıkarmayan 31 yaşındaki Senegalli forvetin bu profesyonelliğine, Yanal övgüler yağdırdı. Kurt hoca, "Adamın ta kendisi, adam gibi adam" dediği yıldız oyuncunun skora yaptığı katkının yanı sıra topu ileride tutması, rakibi baskı altına alması ve orta sahaya yaptığı katkılar nedeniyle oldukça memnun.

    SAYGI GÖRMEK ÇOK ÖNEMLİ
    Bu sezon oynadığı 24 maçta bin 650 dakika sahada kalan N'Doye, 7 gol atıp, 3 de asist yapmayı başardı. Son yıllardaki en iyi istatistiklerine ulaşan tecrübeli futbolcu, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, "Ben bir futbolcuyum ve ne zaman oynamam gerekiyorsa o zaman oynarım. Burada insanlar bize gerçekten saygı duyuyor. Maddiyatı hiçbir zaman söz konusu bile etmedim. Benim için önemli olan saygı görmek ve bunu gördüğüm yerde elimden gelenin fazlasını yaparım" ifadelerini kullandı.

    ATINCA KAYBETMİYOR
    , N'Doye'un gol attığı 6 maçı da kazandı. Ligde G.Saray ile oynanan iki derbi ile Akhisar Belediyespor karşılaşmasında bordomavililer 9 puan çıkardı. Karadeniz Fırtınası, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum'u 2-1, Serhat Ardahanspor'u 6-0, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.


    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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