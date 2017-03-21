''Adam gibi adam''
Ersun Yanal’ın, “Adamın ta kendisi, adam gibi adam” şeklinde övgü yağdırdığı Dame N’Doye, istenmeyen adam konumundan, bir anda bordo-mavili takımın gol silahına dönüştü.
SAYGI GÖRMEK ÇOK ÖNEMLİ
Bu sezon oynadığı 24 maçta bin 650 dakika sahada kalan N'Doye, 7 gol atıp, 3 de asist yapmayı başardı. Son yıllardaki en iyi istatistiklerine ulaşan tecrübeli futbolcu, FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, "Ben bir futbolcuyum ve ne zaman oynamam gerekiyorsa o zaman oynarım. Burada insanlar bize gerçekten saygı duyuyor. Maddiyatı hiçbir zaman söz konusu bile etmedim. Benim için önemli olan saygı görmek ve bunu gördüğüm yerde elimden gelenin fazlasını yaparım" ifadelerini kullandı.
ATINCA KAYBETMİYOR
Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 6 maçı da kazandı. Ligde G.Saray ile oynanan iki derbi ile Akhisar Belediyespor karşılaşmasında bordomavililer 9 puan çıkardı. Karadeniz Fırtınası, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum'u 2-1, Serhat Ardahanspor'u 6-0, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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