 Uğur Demirok özür diledi – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    özür diledi

    Uğur Demirok özür diledi
    Dört dakika arayla iki sarı kart görerek derbide takımını yalnız bırakan , özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli stoper, "Takım arkadaşlarımdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Görmemem gereken çok basit bir kırmızı kart oldu. Ama benim için ekstra savaşan takımdan Allah razı olsun. Gol yemeden bitirmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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