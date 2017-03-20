Uğur Demirok özür diledi
Dört dakika arayla iki sarı kart görerek derbide takımını yalnız bırakan Uğur Demirok, özür diledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli stoper, "Takım arkadaşlarımdan ve taraftarımızdan özür dilerim. Görmemem gereken çok basit bir kırmızı kart oldu. Ama benim için ekstra savaşan takımdan Allah razı olsun. Gol yemeden bitirmek çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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