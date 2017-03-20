Trabzonspor'da ses rekoru hedefi
Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Arena'da Beşiktaş ile oynanacak maçta taraftarı ses rekoru kırmaya davet etti.
"Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynanan futbol, taraftar, horon, kolbastı ve atmosfer muhteşemdi. Medical Park Arena'da taraftar rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada ses rekoru var. Beşiktaş maçında Guinness ses rekorunu kırmaya var mısınız? Beşiktaş ile 8 Nisan'da Medical Park Arena'da oynayacağımız maçta tek yürek, tek ses olup fırtınanın gücünü ve sesini tüm dünyaya duyuralım."
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
Ali Bjk senol hoca hata yapti ømeri oynatmasilazimdi alt yapida oyuncu yokmu yorgun adamlari oynatiyo
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Olympiakos'lu yöneticilere helal olsun, gayet itidalli gayet efendi açıklamalar yaptılar delikanlı gibi yenilip gittiler. Antalya yorumYOK
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
bjkli demba ba nin yetismesi gerek cenk ile forvette lyona karsi yetersiz kaliriz, en azindan hamle olarak ba formda olmasi gerek
Trabzonspor'da ses rekoru hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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