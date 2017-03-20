 Trabzonspor'da ses rekoru hedefi – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da ses rekoru hedefi

    Trabzonspor'da ses rekoru hedefi

    Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Arena'da Beşiktaş ile oynanacak maçta taraftarı ses rekoru kırmaya davet etti.

    Galatasaray karşılaşmasıyla iç saha seyirci rekoru kıran bordo-mavili taraftarlara seslenen Aksoy, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, şu ifadelere yer verdi:

    "Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynanan futbol, taraftar, horon, kolbastı ve atmosfer muhteşemdi. Medical Park Arena'da taraftar rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada ses rekoru var. Beşiktaş maçında Guinness ses rekorunu kırmaya var mısınız? Beşiktaş ile 8 Nisan'da Medical Park Arena'da oynayacağımız maçta tek yürek, tek ses olup fırtınanın gücünü ve sesini tüm dünyaya duyuralım."

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da ses rekoru hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.