Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu

Bordo-mavililer, geçen sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'den transfer edilerek 3 yıllık sözleşme imzalanan Senegalli futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti paraya anlaşmıştı.

Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamayan N'Doye, beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İngiltere'nin Sunderland ekibine kiralandı.

Sunderland'de 11 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a döndü. Karadeniz temsilcisinin Slovakya kampına alınmayan ve gönderilmesi gündeme gelen N'Doye, fiyatında indirime gidilince Macaristan'da yapılan ikinci etap kampının son bölümlerine dahil edildi.

- 4. golüne ulaştı

İki yıllık ücretinde 1 milyon 600 bin avro indirime giden Senegalli futbolcu, son 2 haftada attığı kritik gollerle ligde 4. golüne ulaştı.

Son iki haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 2, 2-0 galip gelinen Galatasaray maçında da 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım karşısında İstanbul'da 1-0'lık galibiyetin golünü atan isim olmuştu.

Senegalli futbolcu, kupada da Serhat Ardahanspor, Çorum Belediyespor ve Atiker Konyaspor maçlarında da birer gol attı.

Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırarak takımına katkı sağladı.

N'Doye ilk sezonunda Karadeniz ekibinde 14 resmi maçta sadece 1 gol kaydetmiş, bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 kazanılan Nazilli Belediyespor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

- Gol attığı maçlarda yenilgi yok

Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 6 maçı da kazandı.

Ligde Galatasaray ile oynanan iki maç ile Akhisar Belediyespor karşılaşmasında bordo-mavililer, 9 puan çıkardı.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor'u 2-1, Serhat Ardahanspor'u 6-0, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.