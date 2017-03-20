Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, bu sezon ise özellikle son haftalarda kritik golleriyle takımına katkı sağladı.
Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamayan N'Doye, beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İngiltere'nin Sunderland ekibine kiralandı.
Sunderland'de 11 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a döndü. Karadeniz temsilcisinin Slovakya kampına alınmayan ve gönderilmesi gündeme gelen N'Doye, fiyatında indirime gidilince Macaristan'da yapılan ikinci etap kampının son bölümlerine dahil edildi.
- 4. golüne ulaştı
İki yıllık ücretinde 1 milyon 600 bin avro indirime giden Senegalli futbolcu, son 2 haftada attığı kritik gollerle ligde 4. golüne ulaştı.
Son iki haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 2, 2-0 galip gelinen Galatasaray maçında da 1 gol kaydeden Senegalli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım karşısında İstanbul'da 1-0'lık galibiyetin golünü atan isim olmuştu.
Senegalli futbolcu, kupada da Serhat Ardahanspor, Çorum Belediyespor ve Atiker Konyaspor maçlarında da birer gol attı.
Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırarak takımına katkı sağladı.
N'Doye ilk sezonunda Karadeniz ekibinde 14 resmi maçta sadece 1 gol kaydetmiş, bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 kazanılan Nazilli Belediyespor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.
- Gol attığı maçlarda yenilgi yok
Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 6 maçı da kazandı.
Ligde Galatasaray ile oynanan iki maç ile Akhisar Belediyespor karşılaşmasında bordo-mavililer, 9 puan çıkardı.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor'u 2-1, Serhat Ardahanspor'u 6-0, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
Ali Bjk senol hoca hata yapti ømeri oynatmasilazimdi alt yapida oyuncu yokmu yorgun adamlari oynatiyo
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Olympiakos'lu yöneticilere helal olsun, gayet itidalli gayet efendi açıklamalar yaptılar delikanlı gibi yenilip gittiler. Antalya yorumYOK
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
bjkli demba ba nin yetismesi gerek cenk ile forvette lyona karsi yetersiz kaliriz, en azindan hamle olarak ba formda olmasi gerek
Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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