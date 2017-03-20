Trabzonspor’da kale Onur'la sağlam

Trabzonspor kaptanı Onur, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında bugüne kadar oynadığı 9 maçta 3 golle en az gol yiyen kaleci oldu. Ligin ilk devresinde kalesinde 20 gol gören 29 yaşındaki Onur'u 7 golle Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri takip etti.

Takım kaptanı da olan Onur, bu sezon 25 lig maçının tamamında görev aldı, söz konusu karşılaşmaların 12'sinde rakiplerine geçit vermedi. 12 maçta kalesini gole kapatan Onur, bu alanda da Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ile birlikte zirvede yer aldı. Deneyimli kaleci, bu sezon 25 maçta 2250 dakika sahada kalırken, kalesinde 23 gol gördü.



YENİ STATTA GOL YEMEDİ



Trabzonspor'un yeni stadı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde rakiplerine geçit vermiyor. Ligin ikinci yarısında 19'uncu haftada oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte yeni stadına geçiş yapan ve burada 4 maça çıkan bordo mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti, attığı 7 gole karşılık kalesinde gol görmedi. Ligin ikinci yarısında sadece 3 gol yiyen Trabzonspor'da kaleci Onur iç saha maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.



AKSOY'DAN REKOR ÇAĞRISI



Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü ve TS Club Sorumlusu Emre Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile oynanacak maçta taraftarı ses rekoru kırmaya davet etti. Galatasaray karşılaşmasıyla iç saha seyirci rekoru kıran bordo mavili taraftarlara seslenen Aksoy, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımlarda, "Galatasaray karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oynanan futbol, taraftar, horon, kolbastı ve atmosfer muhteşemdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde taraftar rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada ses rekoru var. Beşiktaş maçında Guiness Ses rekorunu kırmaya var mısınız? Beşiktaş ile 8 Nisan'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağımız maçta tek yürek, tek ses olup fırtınanın gücünü ve sesini tüm dünyaya duyuralım" ifadelerine yer verdi.



N'DOYE KENDİNİ BULDU



Trabzonspor'da ligin ilk yarısında sadece 1 gol kaydeden 32 yaşındaki forvet oyuncusu Dame N'Doye, ikinci yarıda artan performansıyla dikkat çekti. Senegalli futbolcu ligin ikinci devresinde 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının aldığı başarılı sonuçlara katkı sağladı. 2015-16 sezonunda bordo mavili takıma transfer olan N'Doye, ayrıca Trabzonspor formasıyla da en gollü sezonunu yaşıyor. Takımdaki ilk yılında 14 maçta 1 gol kaydeden Dame N'Doye, bu sezon bordo mavililerde ligde ve kupada forma giydiği 24 karşılaşmada 7 gol attı, 2 de asist yaptı.