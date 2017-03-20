Trabzonspor takibi sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde puan kayıplarının yaşandığı haftada Galatasaray'ı evinde 2-0 yenen Trabzonspor'un nefesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ensesinde iyice hissedilmeye başlandı.
İlk yarıda Galatasaray ile 15, Fenerbahçe ile 13 puanlık fark vardı
Ligin ilk yarısında oldukça sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, ligin ilk yarısının kapandığı 16. haftada, 18 puanla 13. sırada yer almıştı. 2017 yılında Süper Lig'de yenilmeyen Trabzonspor, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve KD.Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken A.Alanyaspor'la 0-0, A.Konyaspor'la da 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 23 puan toplayan Karadeniz ekibi ikinci yarının en çok puan toplayan yenilgisiz tek takımı oldu.
Ligin ilk yarısının lideri M.Başakşehir ile 18 puan, Beşiktaş ile 17 puan, Galatasaray ile 15 puan ve Fenerbahçe ile 13 puanlık fark yiyen Trabzonspor, ikinci yarıda ise lig lideri Beşiktaş ile puan farkını 14, ikinci sıradaki M.Başakşehir ile 12'ye, üçünçü sıradaki Galatasaray ile 5'e ve dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile 3'e indirdi.
Yeni stadyumunda gol yemedi
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan yeni stadında kalesini gole kapadı. Bordo-mavililer yeni stadında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakip forvetlere duvar ören Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise gol görmedi.
Geçen sezonu geride bıraktı
Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla, geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi, bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
Ali Bjk senol hoca hata yapti ømeri oynatmasilazimdi alt yapida oyuncu yokmu yorgun adamlari oynatiyo
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Olympiakos'lu yöneticilere helal olsun, gayet itidalli gayet efendi açıklamalar yaptılar delikanlı gibi yenilip gittiler. Antalya yorumYOK
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
bjkli demba ba nin yetismesi gerek cenk ile forvette lyona karsi yetersiz kaliriz, en azindan hamle olarak ba formda olmasi gerek
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