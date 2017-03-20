Tek tek gideceğiz
Trabzonspor forması ile 6 asiste ulaşan Olcay Şahan, “Hedefimiz var ama bunu dillendirmeyeceğiz. Tek tek bakıp ilerleyeceğiz” dedi.
Beşiktaş'tan ara transferde 200 bin euro'ya alınan ve futbolu+asistleriyle Trabzonspor'u şahlandıran Olcay Şahan, Galatasaray galibiyetini taraftara armağan ettiklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, takım içinde tam bir kolej havası olduğunu belirterek, "Galatasaray karşısında dolu tribünler önünde kazanmamız çok önemliydi. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışın ardından tabi ki önümüzde hedeflerimiz var. Ama şimdi bunları dillendirmeyeceğiz. Hedeflerimize tek tek bakıp ilerlemek en büyük amacımız" dedi. Olcay, iki hafta sonraki Beşiktaş karşılaşması içinse, "Öncelikle milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Ardından ise Rizespor ile oynayacağız. Sonrasında ise Beşiktaş maçına odaklanacağım" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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