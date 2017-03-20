Rehavete girmek yasak
Galatasaray galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşan Fırtına'da hesap devri başladı. 41 puana ulaşan bordo-mavililer kalan 9 haftada çıkışını sürdürüp, üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Ersun Yanal ise oyuncularına 'rehavet' uyarısı yaptı. Tecrübeli hoca, milli maçlar nedeniyle verilen arada oyuncuların formlarını korumaları için özel çalışmalar yaptıracak.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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