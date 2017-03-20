 Rehavete girmek yasak – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Rehavete girmek yasak

    Rehavete girmek yasak
    Galatasaray galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşan Fırtına'da hesap devri başladı. 41 puana ulaşan bordo-mavililer kalan 9 haftada çıkışını sürdürüp, üst sıralardaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek. ise oyuncularına 'rehavet' uyarısı yaptı. Tecrübeli hoca, milli maçlar nedeniyle verilen arada oyuncuların formlarını korumaları için özel çalışmalar yaptıracak.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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