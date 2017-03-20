Mikrofon Yokuşlu’da!

Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Birbirinden ilginç sorulara cevap vermeye çalışan Okay, "Futbolcu olmasaydım, radyo-sinema mesleğini tercih ederdim" dedi. "Şampiyonlar Ligi finali, son dakika, penaltı kullanacaksın; Kalede kimin olmasını istemezsin?" sorusuna, 'Onur' cevabını veren Yokuşlu, unutamadığı gol için de, "U20 Milli Takımı'nda oynarken Avusturya'ya attığım gol. Hem güzeldi, hem de Avni Aker'deydi" yorumunu yaptı.