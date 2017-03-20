 Mikrofon Yokuşlu’da! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Mikrofon Yokuşlu’da!

    Mikrofon Yokuşlu’da!

    , sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

    Birbirinden ilginç sorulara cevap vermeye çalışan Okay, "Futbolcu olmasaydım, radyo-sinema mesleğini tercih ederdim" dedi. "Şampiyonlar Ligi finali, son dakika, penaltı kullanacaksın; Kalede kimin olmasını istemezsin?" sorusuna, 'Onur' cevabını veren Yokuşlu, unutamadığı gol için de, "U20 Milli Takımı'nda oynarken Avusturya'ya attığım gol. Hem güzeldi, hem de Avni Aker'deydi" yorumunu yaptı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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