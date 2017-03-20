Mescit ve çöp kutusu yetersiz

Seyirci rekorunun kırıldığı Medical Park Arena Stadı'ndaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar özellikle mescit sayısının yetersizliği ve çöp kutusu eksiğinden şikayetçi... Galatasaray derbisinde yerlere serdikleri mont ve gazeteler üzerinde namazlarını kılan taraftarlar, yetkililerden bu konuya acilen çözüm üretilmesini istedi. Kulüp sorumluları iki sorunun çözümü için yoğun şekilde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.