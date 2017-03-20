Koşu kalitesi ile avladı
Derbide Trabzonspor takım olarak 111.5 kilometre koşarken, Galatasaray 113.9 kilometreye ulaştı. Bordo-mavililer gerisinde kaldığı rakibini ise koşu hızı kalitesi ile alt etti. Cimbom'un 'koşu hızı' mesafesi 9.8 km'de kalırken, bordo-mavili oyuncular 10.3 km'ye ulaştı. Topu geri kapma süresinde de Ersun Yanal'ın öğrencileri 15.8 saniye ile 17.6 saniyede kalan Igor Tudor'un talebelerini geride bıraktı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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