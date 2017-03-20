 Koşu kalitesi ile avladı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Koşu kalitesi ile avladı

    Koşu kalitesi ile avladı
    Derbide takım olarak 111.5 kilometre koşarken, 113.9 kilometreye ulaştı. Bordo-mavililer gerisinde kaldığı rakibini ise koşu hızı kalitesi ile alt etti. Cimbom'un 'koşu hızı' mesafesi 9.8 km'de kalırken, bordo-mavili oyuncular 10.3 km'ye ulaştı. Topu geri kapma süresinde de Ersun Yanal'ın öğrencileri 15.8 saniye ile 17.6 saniyede kalan Igor Tudor'un talebelerini geride bıraktı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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