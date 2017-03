''İnandık, çok çalıştık, başardık!''

Spor Toto Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlikle 2017'nin en başarılı takımı olan Trabzonspor 'un başkanı Muharrem Usta , başarıya nasıl ulaştıklarını FOTOMAÇ'a anlattı. Ligin ilk yarısında çok zor günler geçirdiklerini anlatan Usta, "Eleştiriler aldık. Çok üzüldüğümüz anlar oldu. Ancak Ersun hocanın arkasında durduk. Zor dönemde sahip çıkan öyle çok fazla olmuyor maalesef. Ersun hoca ile bu işe başlarken uzun bir yola çıkmıştık. Bir iş planımız vardı ve o plan çerçevesinde gerçekten çok ama çok çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. O planımız ikinci yarıda işledi ve işe yaradı. Mevlaya şükrediyorum... Çok çalıştık ve çalıştığımız için karşılığını veriyor" dedi.Trabzonspor'unşu an bulunduğu konumdan çok daha fazlasını hak ettiğini belirten, "Geriye dönüp baktığımızda çok kayıp yıllarımız var. Şu an ise Trabzonspor tekrar o iyi günlerine dönmeye başladı. Bugün de (dün) sahada gördük, artık inanmış bir Trabzonspor taraftarı var. Dünyanın dört bir yanından seyirciler geldi.Herkesin bu şehrin ekonomisine, moraline, arkasını yasladıkları bir Trabzonspor'a ihtiyacı var" diye konuştu. Gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başladıklarını da kaydeden başkan, sözlerine şöyle devam etti:"İkinci yarıda aldığımız sonuçlar gurur verici. Bir çıkış bekliyorduk ama şu an beklediğimizden çok daha iyi konumdayız. Hocamız ve takımımız çok eleştirildiğinde biz bütün bedenimizle arkasında durduk. Çünkü inanıyorduk. Gelecek yıl için (Trabzonspor'un 50. yılı) çok çalışıyoruz ama bu yıl da önemli hedeflerimiz var. Taraftarlarımız elde edilen sonucun ardından tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Bu da demek oluyor ki bu camia başarıya aç ve bunu başarmak da bizim boynumuzun borcu." Usta, sezon sonunda takımdan ayrılacak Mehmet Ekici içinse, "Ekici konusunda zarar etmedik. Biraz düşününce bunu herkes anlayacaktır. Bu kulüp nice 2 milyon euro'lar yaktı ama bu kez yakmadı" yorumunda bulundu.Trabzonspor, ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla geçen sezonun 25. haftasına oranla 11 puan fazla topladı. Geçen sezon 25 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 13. sırada kendine yer bulan Karadeniz ekibi, bu sezon aynı süreçte 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan elde etti.Başarılı sonuçlar Trabzonspor'un kasasını da doldurdu. Sezonun ikinci yarısında kendi sahasında 4 maça çıkan Fırtına, bu maçlarda stada gelen taraftarlardan 3 milyon 617 bin lira gelir elde etti. İkinci devrede alınan 7 galibiyet ve 2 beraberlikle de Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği destekten 10 milyon 400 bin lira parayı kasasına koyan bordo-mavililer, toplamda 14 milyon 17 bin liranın sahibi oldu.Muharrem Usta, Galatasaray galibiyetinin ardından gece bir çorbacıda çorba içerek stres attı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, genel sekreter Gençağa Meriç ve yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen'le beraber çorba keyfi yapan Usta'nın gittiği mekan taraftarların akınına uğradı. İstekleri kırmayarak bol bol selfie çektiren Usta, çıkışlarının devam edeceğini belirtti ve taraftarlardan her koşulda takımlarına sahip çıkmalarını istedi.