 Gerçek Aslan benim – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Gerçek Aslan benim

    Gerçek Aslan benim
    'a bu sezon iki maçta da gol atan Dame N'Doye'un çıkışı sürüyor. Ligde 4 gole ulaşan Senegalli futbolcu, karşılaşma sonrası Instagram hesabından Galatasaray'a gönderme yaptı. Yazılı bir Aslan ve kendi fotoğrafını paylaşan N'Doye, altına "Ben buradayım, gerçek Aslan benim" yazdı. N'Doye'un paylaşımı büyük beğeni topladı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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