 Durica müjdesi – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    müjdesi

    Durica müjdesi
    Çaykur Rizespor maçı öncesi 3 oyuncusu (Uğur Demirok, Joao Pereira ve Yusuf Yazıcı) cezalı duruma düşen Fırtına, Jan Durica'nın iyileşmesi ile teselli buldu. Slovak savunmacının sakatlığının büyük ölçüde geçtiği ve çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 'nın Rizespor karşısında yeniden takımdaki yerini alması bekleniyor.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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