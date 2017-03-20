 Çayları kap gel Yasin! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Çayları kap gel Yasin!

    Çayları kap gel Yasin!
    'nun derbide Galatasaraylı Yasin Öztekin'e attığı şık çalım, sosyal medyada 'espri' konusu oldu. Bordo-mavili taraftarlar tarafından yapılan capsler arasında, "Yasin çalım sonrası canlı yayını terk etti", "Yasin çay almaya gitti", "Stadyumda hala Yasin'i arıyorlar" etiketliler paylaşım rekoru kırdı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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