Çayları kap gel Yasin!
Fabian Castillo'nun derbide Galatasaraylı Yasin Öztekin'e attığı şık çalım, sosyal medyada 'espri' konusu oldu. Bordo-mavili taraftarlar tarafından yapılan capsler arasında, "Yasin çalım sonrası canlı yayını terk etti", "Yasin çay almaya gitti", "Stadyumda hala Yasin'i arıyorlar" etiketliler paylaşım rekoru kırdı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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