Bu ailede olmak onur
Trabzonspor formasıyla bu sezon 5. golünü atan Yusuf Yazıcı, "Bu ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bize destek olan taraftarımıza yürekten teşekkürler. Çalışmaya ve çabalamaya devam" dedi. 7 tane de asist yapan Yusuf'un performansı yönetimin de yüzünü güldürdü. Başkan Muharrem Usta, "Mehmet Ekici'nin yolu açık olsun. Trabzon onun sayesinde Yusuf gibi bir değer kazandı" diye konuştu.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş: "Ali Şafak bey iyi biliyordur"
Toplam 15
Yorum
fxq şenol güneş antalya üzerinden bjk nin nasıl maçlar aldığını iyi özetlemiş
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 15
Yorum
hadi yine iyisin bu sene de şampiyonsunuz , neyseki borcunuz var eski başkanınıza . şampiyon olacaksınız ki ödeyesiniz borcunuzu :)) herkes herşeyi biliyor.
- Antalya'da Beşiktaş otobüsüne taşlı saldırı
Toplam 4
Yorum
çirkef antalyalılar. Olum sen şakamısın ne içdin,otobuse saldıranlar antalyaspor taraftarı .
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