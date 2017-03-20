 Bu ailede olmak onur – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Bu ailede olmak onur

    Bu ailede olmak onur
    Trabzonspor formasıyla bu sezon 5. golünü atan , "Bu ailenin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Bize destek olan taraftarımıza yürekten teşekkürler. Çalışmaya ve çabalamaya devam" dedi. 7 tane de asist yapan Yusuf'un performansı yönetimin de yüzünü güldürdü. Başkan Muharrem Usta, "Mehmet Ekici'nin yolu açık olsun. Trabzon onun sayesinde Yusuf gibi bir değer kazandı" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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