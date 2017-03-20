 3 gün izin – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    3 gün izin

    3 gün izin
    Ersun Yanal, futbolculara üç gün izin verdi. Milli maç arasında üç gün dinlenecek olan bordomavililer, çarşamba günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden toplanarak 26'ncı haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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