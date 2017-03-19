Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, uzun zamandır bu kadar mutlu olduğunu hatırlamadığını belirterek, herkes Galatasaray galibiyetinin keyfini sürmesi gerektiğini söyledi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürderen Trabzonspor'da keyifler yerinde. Lig'de 3. sırada bulunan Galatasaray ile puan farkını 5'e, 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile 3'e indiren bordo-mavililer, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda da önemli bir virajı geride bıraktı.



Mehmet Yiğit Alp, Galatasaray galibiyetinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Biz taraftarız. Biz bu kulübün içinde doğduk. Yöneticilik falan hikaye, en az taraftar kadar mutluyuz. Uzun zamandır bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çok duyguluyum. Çok güzel bir maç oldu. Hakem veya farklı faktörler önemli değil, siz iyi oynadıktan sonra kimsenin size bir şey yapacak hali yok. İşte gördük. 10 kişi kalmamıza rağmen Galatasaray'a bir tane pozisyon vermedik. Keyfimiz çok yerinde o yüzden herkes bunun keyfini sürsün. 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez bir stresin oluştu ama kazanacağımızdan emindim" dedi.



Meriç: "Takım bize güven veriyor"

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ise sezon başında beri iyi bir takım kurmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Sezon başından beri bizim en önem verdiğimiz konu, iyi bir takım olmaktı. Takım ruhuyla mücadele etmekti. Bunu başardık. Artık başaralı bir takımımız var. Her şekliyle, oyun şekliyle, mücadele şekliyle artık takım bize güven veriyor. Güzel bir galibiyet oldu ve bunu hak ettiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Meriç, "Gerçekten 12. adam gibi hatta 13. adam gibi yanımızda oldular. Bütün taraftarlarımızı yürükten kutluyorum. Kendilerini yine bütün maçlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Hakemin oyunu etkilemediğini belirten Gençağa Meriç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Genç ve tecrübeli hakemlerimiz var. Hepsinin başarılı olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum. İyi bir mücadele oldu. Hakemin yönetimini eliştirecek bir yönetimi olmadı. Tecrübeli bir hakemimiz."