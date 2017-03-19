Trabzonspor yine 11 kişi bitiremedi
Trabzonspor - Galatasaray maçında hakem Halis Özkahya kırmızı kartına başvurdu.
Trabzonspor'da Uğur Demirok, 5 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Önce 61. dakikada Bruma'ya ceza alanına yakın noktada çelme takan Uğur sarı kartla cezalandırılırken, 65. dakikada bu sefer Podolski'ye kendi sahasının ortasında kaleye doğru yönelmişken arkadan yaptığı müdahale sonrasında 2. sarı kartını gördü ve kırızı kart ile oyun dışında kaldı.
Uğur Demirok, gördüğü kırmızı kartın ardından oldukça üzüldü ve itiraz etmeden sahayı terk etti.
PEREIRA VE UĞUR RİZESPOR MAÇINDA YOK
Öte yandan mücadelenin 71. dakikasında sarı kart gören Joao Pereira da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Pereira ve Uğur, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşmada ayrıca Trabzonspor'a 5 Galatasaray'a da 2 sarı kart çıktı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:25
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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