Trabzonspor yine 11 kişi bitiremedi

Trabzonspor'da Uğur Demirok, 5 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Önce 61. dakikada Bruma'ya ceza alanına yakın noktada çelme takan Uğur sarı kartla cezalandırılırken, 65. dakikada bu sefer Podolski'ye kendi sahasının ortasında kaleye doğru yönelmişken arkadan yaptığı müdahale sonrasında 2. sarı kartını gördü ve kırızı kart ile oyun dışında kaldı.

Uğur Demirok, gördüğü kırmızı kartın ardından oldukça üzüldü ve itiraz etmeden sahayı terk etti.

PEREIRA VE UĞUR RİZESPOR MAÇINDA YOK

Öte yandan mücadelenin 71. dakikasında sarı kart gören Joao Pereira da sarı kart cezalısı durumuna düştü. Pereira ve Uğur, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.



Karşılaşmada ayrıca Trabzonspor'a 5 Galatasaray'a da 2 sarı kart çıktı.