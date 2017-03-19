 Rodallega sürprizi – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Rodallega sürprizi

    Rodallega sürprizi
    Teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta ilk 11'de sahaya sürdüğü 'yı dün yedek kulübesinde oturttu. Geçtiğimiz hafta Akhisar maçında yedek kulübesinden gelip iki gol atan ve takımın galibiyetinde başrol oynayan N'Doye, G.Saray maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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