Okay zirvede

Bordo-mavililerin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, dün akşam 90 dakika etkili performansıyla dikkat çekti. Ersun Yanal'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü Okay, süper oynadı. Okay 11.73 km ile takımın en çok koşan ismi.