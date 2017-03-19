 Müthiş ikili – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Müthiş ikili

    Müthiş ikili

    Trabzonspor’un devre arasında Beşiktaş’tan aldığı ile genç ismi takımı sırtlıyor. Yusuf dünkü golü ile 5 gole ulaştı, 7 de asist var. Olcay da 5. asistini yaptı

    Sezonun ikinci yarısına muhteşem bir giriş yapan ve müthiş bir seri yakalayan Trabzonspor'da ve performanslarıyla parmak ısırtıyor. Devre arasında Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan Olcay'ın gelişiyle bordo-mavili takımın futbolu sınıf atladı. Hem çizgide hem de ceza alanı çevresinde aldığı tüm topları inanılmaz kullanan 29 yaşındaki deneyimli futbolcu, dün G.Saray derbisinde de asist yaparak ligde 5 asiste ulaştı ve bir de golü var.

    DİREĞE DE TAKILDI
    Olcay'ın Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunuyor. İlk yarının sonlarında N'Doye'un pasında çektiği şut direkten dönen Yusuf, 49'da Olcay'ın yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluştu ve çektiği şut yan direğe de çarpıp G.Saray ağları ile buluştu.

    YUSUF GOLÜ ATIP YANAL'A KOŞTU
    Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı dün attığı muhteşem gol sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a koştu. Gol sevincini hocası ile paylaşan ve maçta ilk golün de ortasını yapan genç oyuncu, taraftardan alkış aldı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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