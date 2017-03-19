Müthiş ikili
Trabzonspor’un devre arasında Beşiktaş’tan aldığı Olcay Şahan ile genç ismi Yusuf Yazıcı takımı sırtlıyor. Yusuf dünkü golü ile 5 gole ulaştı, 7 de asist var. Olcay da 5. asistini yaptı
DİREĞE DE TAKILDI
Olcay'ın Türkiye Kupası'nda da 1 asisti bulunuyor. İlk yarının sonlarında N'Doye'un pasında çektiği şut direkten dönen Yusuf, 49'da Olcay'ın yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluştu ve çektiği şut yan direğe de çarpıp G.Saray ağları ile buluştu.
YUSUF GOLÜ ATIP YANAL'A KOŞTU
Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı dün attığı muhteşem gol sonrası teknik direktör Ersun Yanal'a koştu. Gol sevincini hocası ile paylaşan ve maçta ilk golün de ortasını yapan genç oyuncu, taraftardan alkış aldı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Müthiş ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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