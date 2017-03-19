 Medjani bu kez sessiz – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Medjani bu kez sessiz

    Medjani bu kez sessiz
    BORDO-mavililerin yıldız ismi Medjani, daha önce oynadığı iki Galatasaray derbisinde 3 gol atmıştı. Cezayirli oyuncu dün sessiz kaldı. Süper Lig'de toplamda 8 golü olan Medjani, Galatasaray'a 2014-15'in ilk yarısındaki karşılaşmada 2, Avni Aker'de 1 gol atmıştı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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