Medjani bu kez sessiz

BORDO-mavililerin yıldız ismi Medjani, daha önce oynadığı iki Galatasaray derbisinde 3 gol atmıştı. Cezayirli oyuncu dün sessiz kaldı. Süper Lig'de toplamda 8 golü olan Medjani, Galatasaray'a 2014-15'in ilk yarısındaki karşılaşmada 2, Avni Aker'de 1 gol atmıştı.