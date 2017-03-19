 İstikrar abidesi – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    İstikrar abidesi

    İstikrar abidesi
    Trabzon'un devre arasında San Lorenzo takımından transfer ettiği Emmanuel Mas, bordomavili ekibin değişmezi oldu. 9 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan Arjantinli oyuncu, dün de görevini eksiksiz olarak yaptı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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