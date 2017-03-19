 Fırtına’da 3 cezalı var – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Fırtına’da 3 cezalı var

    Fırtına’da 3 cezalı var

    , Galatasaray'ı yenerken 3 fire birden verdi.

    Bordo-mavili takımda, maçın ikinci yarısında arka arkaya yaptığı fauller sonucu iki sarı kart gören Uğur Demirok, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma öncesi üçer sarı kartları bulunan Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira da dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştüler. Üç futbolcu, milli maç arasının ardından Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

    4 OYUNCU KURTARDI
    Fırtına'da, 3'er sarı kartları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Dame N'Doye ve Mustafa Akbaş ise mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Bu oyuncular, hocaları görev verirse Rizespor maçında formalarını giyebilecek. Üç sarı kartlı Aytaç Kara ise mücadeleyi kulübede tamamladı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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