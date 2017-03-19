Fırtına’da 3 cezalı var
Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerken 3 fire birden verdi.
4 OYUNCU KURTARDI
Fırtına'da, 3'er sarı kartları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Dame N'Doye ve Mustafa Akbaş ise mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak cezalı duruma düşmekten kurtuldular. Bu oyuncular, hocaları görev verirse Rizespor maçında formalarını giyebilecek. Üç sarı kartlı Aytaç Kara ise mücadeleyi kulübede tamamladı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:40
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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