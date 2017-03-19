 Ersun Yanal Bodrum'da nişanlandı – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bodrum'da nişanlandı

    Ersun Yanal Bodrum'da nişanlandı

    Trabzonspor'un teknik direktörü , Galatasaray galibiyetinin ardından Bodrum'a gelerek yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İren Ağan ile nişanlandı.

    Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan eski CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Ağan'ın kızı İren Ağan (29) ile yaklaşık iki yıldır birlikte olan Trabzonspor'un teknik direktörü 56 yaşındaki , bugün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mandarin Otel'de nişanlandı. Nişan törenine Mazlum Ağan, eşi Asuman Ağan, kız kardeşi Deniz Ağan ve yakınları katıldı. Son derece sade ve az sayıda katılımcının bulunduğu nişan törenine basın mensupları alınmadı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağan, "Kızımızın mutluluğundan başka ne isteyebiliriz ki, onlar mutlu olsunlar biz de mutlu oluruz" dedi. Nişandan sonra ailenin otelde yemek yedikleri ve aralarında kutlama yaptıkları öğrenildi. Ersun Yanal'ın birkaç gün Bodrum'da kalıp tatil yapacağı, ardından da Trabzon'a döneceği öğrenildi.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersun Yanal Bodrum'da nişanlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.