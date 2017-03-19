''Ekici nereye giderse gitsin''

Sportif ve mali açıdan çöküşün yaşandığı dönemde Trabzonspor'un başına geçen Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, Galatasaray derbisi ile birlikte Trabzonspor'un başında 61'nci resmi müsabakasına çıktı, Trabzon'un plakası olan 61'in heyecanını yaşadı.

Gelen galibiyetle 61. maç muhteşem bir karnavala dönmüş oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 61 maçta 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Attığı 79 gole karşılık ise kalesinde 74 gol gördü.



USTA: EKİCİ NEREYE GİDERSE GİTSİN

Başkan Muharrem Usta, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Mehmet Ekici hakkında, "Yolu açık olsun, nereye giderse gitsin! Trabzonspor onun sayesinde Yusuf Yazıcı gibi çok önemli bir değer kazandı" açıklamalarında bulundu. Usta şöyle devam etti: Hakan Çalhanoğlu, babasının cezasını çekiyor. Onun da aklı başına gelmiş. Çocukluk hatası yaptı. Yeniden şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Bunun için de çok kararlıyız. Üzerimize düşeni yapacağız. 2010- 11 şampiyonu Trabzonspor'dur.