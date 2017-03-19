''Ekici nereye giderse gitsin''
Sportif ve mali açıdan çöküşün yaşandığı dönemde Trabzonspor'un başına geçen Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, Galatasaray derbisi ile birlikte Trabzonspor'un başında 61'nci resmi müsabakasına çıktı, Trabzon'un plakası olan 61'in heyecanını yaşadı.
USTA: EKİCİ NEREYE GİDERSE GİTSİN
Başkan Muharrem Usta, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Mehmet Ekici hakkında, "Yolu açık olsun, nereye giderse gitsin! Trabzonspor onun sayesinde Yusuf Yazıcı gibi çok önemli bir değer kazandı" açıklamalarında bulundu. Usta şöyle devam etti: Hakan Çalhanoğlu, babasının cezasını çekiyor. Onun da aklı başına gelmiş. Çocukluk hatası yaptı. Yeniden şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Bunun için de çok kararlıyız. Üzerimize düşeni yapacağız. 2010- 11 şampiyonu Trabzonspor'dur.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
''Ekici nereye giderse gitsin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.