 Daha çok atabilirdik – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Daha çok atabilirdik

    Daha çok atabilirdik
    'un başarılı oyuncusu , karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve seriyi sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi. Statta çok güzel bir ortam oluştuğunu ifade eden Pereira, "2-0 kazandık ama daha fazla gol de bulabilirdik. Sonra 10 kişi kaldık ve korumayı başarabildik. Çok mutluyuz. Tüm takım olarak çalışıyoruz ve kazanıyoruz" diye konuştu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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