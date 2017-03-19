 Castillo alkışlarla – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    alkışlarla

    Castillo alkışlarla
    Fırtına'nın Kolombiyalı yıldızı Castillo, dün akşamki futboluyla takdir topladı. 24 yaşındaki oyuncu, Medical Park Arena tribünlerini dolduran taraftarların alkışlarıyla 64'üncü dakikada yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo alkışlarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.