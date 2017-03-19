Bakan Soylu golleri sordu

Rize'de referandum süreci ile ilgili bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da şehit aileleri ile bir araya geldiği yemeğin ardından Trabzonspor-Galatasaray derbisini izlemeye geldi. Karşılaşmanın 61. dakikasında MP Arena'ya gelen Bakan Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yanına oturdu. Bakan Soylu, protokole oturur oturmaz gollerin kimin attığını sordu.