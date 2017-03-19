 Bakan Soylu golleri sordu – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bakan Soylu golleri sordu

    Bakan Soylu golleri sordu
    Rize'de referandum süreci ile ilgili bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da şehit aileleri ile bir araya geldiği yemeğin ardından Trabzonspor-Galatasaray derbisini izlemeye geldi. Karşılaşmanın 61. dakikasında MP Arena'ya gelen Bakan Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yanına oturdu. Bakan Soylu, protokole oturur oturmaz gollerin kimin attığını sordu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Soylu golleri sordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.