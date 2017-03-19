Aslan sever
Senegalli forvet N'Doye G.Saray'ı boş geçmiyor. Trabzonspor’un 32 yaşındaki forveti Dame N’Doye, Süper Lig’in ilk yarısındaki Galatasaray maçından sonra dün yine sarı-kırmızılı fileleri havalandırdı, ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti.
ARENA'DA FORVET SİFTAHI
TRabzonspor'da ilk kez bir forvet oyuncusu Medical Park Arena'da golle buluştu. Bordomavili ekibin tecrübeli oyuncusu Dame N'Doye, Galatasaray filelerini havalandırırken, Trabzonspor'un yeni stadında gol atan ilk forvet olmayı başardı. Bordo- mavililer evindeki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerken goller orta saha oyuncuları Castillo (2) ve Yusuf Yazıcı ile stoper Uğur Demirok kaydetmişti. Bordo- mavililer 0-0 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçında gol atamazken, 1-0 kazanılan Kardemir Karabük maçında da tek golü orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu kaydetmişti. Böylece Medical Park Arena'da gol atan ilk forvet oyuncusu Senegalli yıldız N'Doye oldu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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