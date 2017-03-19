 Aslan sever – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Aslan sever

    Aslan sever

    Senegalli forvet G.Saray'ı boş geçmiyor. ’un 32 yaşındaki forveti Dame N’Doye, ’in ilk yarısındaki maçından sonra dün yine sarı-kırmızılı fileleri havalandırdı, ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti.

    'in ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen 'un başarılı forveti , dün akşam da kalitesini bir kez daha kanıtladı. 23. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Castillo'nun şutunu kale çizgisi üzerinden Podolski çıkarırken top Muslera'ya çarptı ve yine kale sahası içine düştü. Pozisyonun içinde olan N'Doye takipçiliğini konuşturdu ve topu filelere göndermeyi başardı. Senegalli forvet N'Doye, sezonun ilk yarısında TT Arena Stadı'nda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 kazandığı maçta da takımının tek golünü atmıştı. Geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor maçında sonradan oyuna girip 2 gol birden atan N'Doye, bu maçta formayı Rodallega'dan kaptı ve yine golünü attı. Böylece teknik direktörü Yanal'ın da kendisine olan güvenini boşa çıkarmamış oldu. Trabzonspor sahasında 3 büyüklere karşı oynadığı son 5 maçta gol atamamıştı, 2 yıl sahasında sonra ilk golü Dame N'Doye ile buldu.

    ARENA'DA FORVET SİFTAHI
    TRabzonspor'da ilk kez bir forvet oyuncusu Medical Park Arena'da golle buluştu. Bordomavili ekibin tecrübeli oyuncusu Dame N'Doye, filelerini havalandırırken, Trabzonspor'un yeni stadında gol atan ilk forvet olmayı başardı. Bordo- mavililer evindeki ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerken goller orta saha oyuncuları Castillo (2) ve Yusuf Yazıcı ile stoper Uğur Demirok kaydetmişti. Bordo- mavililer 0-0 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçında gol atamazken, 1-0 kazanılan Kardemir Karabük maçında da tek golü orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu kaydetmişti. Böylece Medical Park Arena'da gol atan ilk forvet oyuncusu Senegalli yıldız N'Doye oldu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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