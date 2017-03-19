Artık yarıştayız
Hem iddialı hem temkinli konuşan usta hoca, “Bu takım artık zirve yarışında olacak Önemli adımlar atıyoruz, bu adımları sonuna kadar götürmeye çalışacağız” dedi.
Yanal, doğru işler yaptıklarını da dile getirirken, camianın biraz daha sabırlı olmasını isteyip şöyle dedi: "Bu takım artık zirve yarışında olacak. Önemli adımlar atıyoruz, bu adımların başındayız. Lütfen sabır, sonuna kadar götürmeye çalışacağız."
Olcay Şahan için yorumda bulunan Yanal, "Oyunculuğu ve karakteriyle bir adım önde. Gençlere de katkı sağlıyor. Genel anlamda futblcularımızın duruşu karakterleri konusunda çok şanslıyız" şeklinde konuştu.
YANAL, G.SARAY'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son yıllarda Galatasaray'a yenilmiyor. Cimbom'a karşı farklı takımların başında 28 maça çıkan Yanal, Trabzonspor'un başında ise sarı-kırmızılılara karşı dün 8. sınavını verdi; toplam 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yanal, Galatasaray'a son 5 maçta ise hiç yenilmedi. Trabzon ligin ilk yarısındaki maçı da 1-0 kazanmıştı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Artık yarıştayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.