 Artık yarıştayız – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Artık yarıştayız

    Artık yarıştayız

    Hem iddialı hem temkinli konuşan usta hoca, “Bu takım artık zirve yarışında olacak Önemli adımlar atıyoruz, bu adımları sonuna kadar götürmeye çalışacağız” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası derbi galibiyetini hak ederek aldıklarını belirtip, "Oyun içindeki üstünlük; pozisyon, oyun oynama, planların tutması, bizdeydi ve 10 kişi kalıncaya kadar önde oynadı takım. Güzel bir zafer elde ettik" ifadesini kullandı. Bordo- mavili taraftarların güzel bir destek verdiğinin de altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor başka bir kulvarda bugün koştu. Trabzonspor taraftarının yaptığı, önümüzdeki hedefler için bir tutumdu" diye konuştu.

    Yanal, doğru işler yaptıklarını da dile getirirken, camianın biraz daha sabırlı olmasını isteyip şöyle dedi: "Bu takım artık zirve yarışında olacak. Önemli adımlar atıyoruz, bu adımların başındayız. Lütfen sabır, sonuna kadar götürmeye çalışacağız."

    Olcay Şahan için yorumda bulunan Yanal, "Oyunculuğu ve karakteriyle bir adım önde. Gençlere de katkı sağlıyor. Genel anlamda futblcularımızın duruşu karakterleri konusunda çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

    YANAL, G.SARAY'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son yıllarda Galatasaray'a yenilmiyor. Cimbom'a karşı farklı takımların başında 28 maça çıkan Yanal, Trabzonspor'un başında ise sarı-kırmızılılara karşı dün 8. sınavını verdi; toplam 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yanal, Galatasaray'a son 5 maçta ise hiç yenilmedi. Trabzon ligin ilk yarısındaki maçı da 1-0 kazanmıştı.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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