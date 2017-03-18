Yanal’ın büyüsü
Trabzonspor, tecrübeli teknik adam ile Galatasaray’a karşı oynadığı son 3 maçı da kazandı. Tüm hesaplar bugün bu üstünlüğün sürmesi yönünde
Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde G.Saray ile oynadığı son 3 derbiyi kazandı. Yanal'ın bordo- mavili takımda 2'nci defa göreve geldiği 2014-15'in 10'uncu haftasında G.Saray'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu sezonun 27'nci haftasında Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada da rakibi karşısında 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Yanal, 2016-17 sezonun başında bordomavili takımda 3'üncü defa göreve geldi.
3 GALİBİYET VE 3 YENİLGİ
Ligin 8'inci haftasında deplasmanda G.Saray'la karşılaşan bordo-mavililer, bu maçı da 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ersun Yanal'ın görev yaptığı dönemde bordo- mavili takım, sarı-kırmızılı rakibi ile 7 Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
3 GALİBİYET VE 3 YENİLGİ
Ligin 8'inci haftasında deplasmanda G.Saray'la karşılaşan bordo-mavililer, bu maçı da 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ersun Yanal'ın görev yaptığı dönemde bordo- mavili takım, sarı-kırmızılı rakibi ile 7 Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Yanal’ın büyüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.