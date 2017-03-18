 Yanal’ın büyüsü – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Yanal’ın büyüsü

    Yanal’ın büyüsü

    , tecrübeli teknik adam ile Galatasaray’a karşı oynadığı son 3 maçı da kazandı. Tüm hesaplar bugün bu üstünlüğün sürmesi yönünde

    Fırtına, teknik direktör yönetiminde G.Saray ile oynadığı son 3 derbiyi kazandı. Yanal'ın bordo- mavili takımda 2'nci defa göreve geldiği 2014-15'in 10'uncu haftasında G.Saray'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, söz konusu sezonun 27'nci haftasında Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada da rakibi karşısında 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Yanal, 2016-17 sezonun başında bordomavili takımda 3'üncü defa göreve geldi.

    3 GALİBİYET VE 3 YENİLGİ
    Ligin 8'inci haftasında deplasmanda G.Saray'la karşılaşan bordo-mavililer, bu maçı da 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Ersun Yanal'ın görev yaptığı dönemde bordo- mavili takım, sarı-kırmızılı rakibi ile 7 Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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