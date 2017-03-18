Tüm gözler yine Carl Medjani’de
Devre arasında İspanya'dan tekrar Trabzon'a dönen Carl Medjani, daha önceki dönemde G.Saray'a attığı gollerle dikkat çekmişti.
Savunmada Durica'nın yokluğunda stoperde forma giymesi beklenen Cezayirli, 2014-15 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da G.Saray karşısında alınan 3-0'lık galibiyette rakip filelere 2 gol gönderdi. Medjani, ikinci yarıda da 1-1 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 84. dakikasında attığı golle Trabzonspor'un 2-1 galip gelmesini sağladı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
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Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Tüm gözler yine Carl Medjani’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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