 Tüm gözler yine Carl Medjani’de – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Tüm gözler yine ’de

    Tüm gözler yine Carl Medjani’de

    Devre arasında İspanya'dan tekrar Trabzon'a dönen , daha önceki dönemde G.Saray'a attığı gollerle dikkat çekmişti.

    Savunmada Durica'nın yokluğunda stoperde forma giymesi beklenen Cezayirli, 2014-15 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da G.Saray karşısında alınan 3-0'lık galibiyette rakip filelere 2 gol gönderdi. Medjani, ikinci yarıda da 1-1 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 84. dakikasında attığı golle Trabzonspor'un 2-1 galip gelmesini sağladı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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