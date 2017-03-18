Trabzonspor rekor kırdı

Trabzonspor taraftarları Galatasaray karşısında kendilerine ayrılan tribünlerin tamamına yakınını doldurarak iç saha seyirci rekoruna imza attılar.

Karşılaşma öncesi kulüp tarafından yapılan destek çağrılarına kayıtsız kalmayan bordo mavili taraftarlar, 41 bin 461 kapasiteli statta kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Rekor katılımın sağlandığı Galatasaray karşılaşmasıyla Trabzonspor iç sahada tarihindeki en yüksek seyircili maçına çıkmış oldu. Ayrıca Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldılar.



YÖNETİM '61' DEDİ



Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un da plaka kodu olan 61'inci resmi maçına ulaştı. 7 Aralık 2015 tarihinde başlayan Usta döneminde bordo mavililer bugüne kadar lig ve kupada 60 resmi maç oynarken, söz konusu dönemde 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.



MAÇ ÖNCESİ HORON GÖSTERİSİ



Trabzonspor'un Medical Park Arena Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi horon ekibi kısa bir gösteri yaparak taraftarları eğlendirdi.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ



Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında doğu tribününde ilk kez koreografi yapıldı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide ''Dik oyna'' sloganına yer verildi.



TRABZONSPOR PANKARTLA SAHAYA ÇIKTI



Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi sahaya ''Bizde bu dünyada yaşıyoruz. Farkında mısınız? Trabzon Down Sendromu Derneği'' yazılı pankartla çıktı. Seremonide futbolcuların önünde de down sendromlu çocuklar yer aldı.



ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ'NDE NİKAH KIYILDI



Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir çiftin nikahı kıyıldı. Bordo mavililerin yeni stadı ilginç bir ana tanıklık etmiş oldu.