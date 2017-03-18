Tek hedef zafer!
Süper Lig’in ikinci yarısında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan Fırtına, MP Arena’daki ilk derbisinde Aslan’ı devirmek istiyor. Bordo-mavili oyuncular, kaybı aklından bile geçirmiyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün sahasında G.Saray'ı konuk edecek. 2017 yılında ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordomavililer, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürme yolunda sarı-kırmızılı takımı mağlup etmeyi hedefliyor. Ligin ikinci bölümünün en fazla puan toplayan ve yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, yeni stadındaki ilk büyük maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmenin mücadelesini verecek.
ONUR: SABIRSIZLANIYORUZ
Bordo-mavili takımın kaptanı Onur, G.Saray derbisini kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade ederek, "Maç için sabırsızlanıyoruz. Ama bu sabırsızlığımız sadece üç puan için değil; dolu tribünler önünde oynama coşkusunu yaşamak için. Taraftarlarımızın arkamızda çok ciddi bir itici güç olacağından şüphemiz yok. Umarım 90 dakika sonunda alnımızın akıyla sahadan çıkarız. Tüm takım olarak kenetlendik ve sahada sonuda kadar savaşacağız" diye konuştu.
HÜCUM AĞIRLIKLI KADRO
Bordo-mavili takımda savunmanın önemli isimlerinden Durica sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ersun Yanal, G.Saray karşısına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Yanal'ın genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de Akhisar karşılaşmasında attığı 2 golle dikkat çeken N'Doye'a forma verebileceği bildirildi. 31 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısında G.Saray'ı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü kaydetmişti.
GALİBİYET PAROLASI
Ersun Yanal, hafta başından itibaren idmanlarda G.Saray'ı ezberletti. Rakibinin Tudor geldikten sonra oynadığı tüm maçların detaylı bir analizini çıkartan tecrübeli teknik adam, oyuncularından gazetelerde çıkan, "Rakipte sakat çok" haberlerine kulak tıkamalarını istedi. Kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu oyuncularına aktaran Yanal, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi baskı altına alarak, sonuca erken ulaşmaya çalışacak.
8 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da G.Saray derbisi öncesi 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fırtına'da 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Pereira, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye bugünkü maçta da kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
REKABETTE 123. SINAV
Trabzonspor ile G.Saray 123. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 122 karşılaşmanın 56'sını Cimbom, 39'unu Fırtına kazandı, 27 maç berabere bitti. Bu periyotta bordo-mavili takım 132 gol atarken, kalesinde 160 gol gördü.
LİGDE CİMBOM ÖNDE
G.Saray, Spor Toto Süper Lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 12 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 87 karşılaşmanın 39'unu G.Saray kazandı, 27 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
FIRTINA EVİNDE ÜSTÜN
Fırtına, G.Saray karşısında lig maçlarında üstün... Trabzonspor, evindeki 43 maçta G.Saray'ı 17 kez yenerken, sarı-kırmızılılar ise 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da berabere bitti. Trabzonspor'un sahasındaki 50 golüne, Cimbom 55 golle karşılık verdi.
Yunus Emre SEL
ONUR: SABIRSIZLANIYORUZ
Bordo-mavili takımın kaptanı Onur, G.Saray derbisini kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade ederek, "Maç için sabırsızlanıyoruz. Ama bu sabırsızlığımız sadece üç puan için değil; dolu tribünler önünde oynama coşkusunu yaşamak için. Taraftarlarımızın arkamızda çok ciddi bir itici güç olacağından şüphemiz yok. Umarım 90 dakika sonunda alnımızın akıyla sahadan çıkarız. Tüm takım olarak kenetlendik ve sahada sonuda kadar savaşacağız" diye konuştu.
HÜCUM AĞIRLIKLI KADRO
Bordo-mavili takımda savunmanın önemli isimlerinden Durica sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ersun Yanal, G.Saray karşısına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Yanal'ın genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yerine ilk 11'de Akhisar karşılaşmasında attığı 2 golle dikkat çeken N'Doye'a forma verebileceği bildirildi. 31 yaşındaki forvet, ligin ilk yarısında G.Saray'ı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü kaydetmişti.
GALİBİYET PAROLASI
Ersun Yanal, hafta başından itibaren idmanlarda G.Saray'ı ezberletti. Rakibinin Tudor geldikten sonra oynadığı tüm maçların detaylı bir analizini çıkartan tecrübeli teknik adam, oyuncularından gazetelerde çıkan, "Rakipte sakat çok" haberlerine kulak tıkamalarını istedi. Kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu oyuncularına aktaran Yanal, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi baskı altına alarak, sonuca erken ulaşmaya çalışacak.
8 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da G.Saray derbisi öncesi 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fırtına'da 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Pereira, Aytaç, Yusuf Yazıcı, Rodallega ve N'Doye bugünkü maçta da kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
REKABETTE 123. SINAV
Trabzonspor ile G.Saray 123. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 122 karşılaşmanın 56'sını Cimbom, 39'unu Fırtına kazandı, 27 maç berabere bitti. Bu periyotta bordo-mavili takım 132 gol atarken, kalesinde 160 gol gördü.
LİGDE CİMBOM ÖNDE
G.Saray, Spor Toto Süper Lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 12 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 87 karşılaşmanın 39'unu G.Saray kazandı, 27 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
FIRTINA EVİNDE ÜSTÜN
Fırtına, G.Saray karşısında lig maçlarında üstün... Trabzonspor, evindeki 43 maçta G.Saray'ı 17 kez yenerken, sarı-kırmızılılar ise 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da berabere bitti. Trabzonspor'un sahasındaki 50 golüne, Cimbom 55 golle karşılık verdi.
Yunus Emre SEL
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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