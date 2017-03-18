Tarihi bir maç
Trabzonspor'un G.Saray derbisi öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
G.Saray taraftarlarının da kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurması durumunda 41 bin 461 taraftarın maçı izleyeceği Medical Park Arena Stadı tarihe tanıklık edecek. Trabzonspor yönetim kurulunun da bu dev karşılaşma öncesi taraftarlarının motivasyonunu daha da artırmaya yönelik olarak stada gelen tüm taraftarlara bordomavili bayrak dağıtacak ve çeşitli görsel şölenlerde yapılacak.
OTOBÜS KULLANIN
Yönetim, MP Arena'ya gelecek taraftarları uyardı. Stadyum etrafındaki yol çalışmalarının henüz tam olarak tamamlanmamış olması nedeniyle maça gelecek taraftarların özel yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve erken gelmeleri talep edildi.
OTOBÜS KULLANIN
Yönetim, MP Arena'ya gelecek taraftarları uyardı. Stadyum etrafındaki yol çalışmalarının henüz tam olarak tamamlanmamış olması nedeniyle maça gelecek taraftarların özel yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve erken gelmeleri talep edildi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Tarihi bir maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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