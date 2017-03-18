 Tarihi bir maç – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Tarihi bir maç

    Tarihi bir maç

    'un G.Saray derbisi öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

    G.Saray taraftarlarının da kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurması durumunda 41 bin 461 taraftarın maçı izleyeceği Medical Park Arena Stadı tarihe tanıklık edecek. yönetim kurulunun da bu dev karşılaşma öncesi taraftarlarının motivasyonunu daha da artırmaya yönelik olarak stada gelen tüm taraftarlara bordomavili bayrak dağıtacak ve çeşitli görsel şölenlerde yapılacak.

    OTOBÜS KULLANIN
    Yönetim, MP Arena'ya gelecek taraftarları uyardı. Stadyum etrafındaki yol çalışmalarının henüz tam olarak tamamlanmamış olması nedeniyle maça gelecek taraftarların özel yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve erken gelmeleri talep edildi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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