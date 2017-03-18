Kolombiyalı golcü oyuncu Rodallega, Galatasaray karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:44
- Ba, çeyrek finalde yok!
Toplam 4
Yorum
beyin Beyim ; Ba yı neden aldınız oynatmıcaksanız adam daha sahaya bile çıkamıyor sakatlıktan oynayabilen bi forvet alaydınız yaa en baştda yazdım
- Burak Yılmaz gelmek istiyor
Toplam 4
Yorum
kuzeyli bu adama kral demek para kazandırdın demek cehaletin zirvesidir.sözleşmesindeki madde yi kullandı amacı para kazandırmak değil gitmekti...
- Kararım var ama...
Toplam 19
Yorum
Düsseldorf'lu Konyaspor klüp başkanının söyledikleri hiç kimseye bir şey ifade etmiyorsa bu kadar ayıp ve saygısızlıgın bir araya gelişide normal sayılır.
N'Doye 11'e Rodallega kulübeye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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