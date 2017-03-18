 N'Doye 11'e Rodallega kulübeye – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    11'e kulübeye

    N'Doye 11'e Rodallega kulübeye

    Kolombiyalı golcü oyuncu , Galatasaray karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta ilk 11'de birde sahaya sürdüğü takımın yeni transferi Hugo 'yı yedek kulübesinde oturttu. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçında yedik kulübesinden gelip iki gol atan ve takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Galatasaray maçında ilk 11'de görev aldı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:44
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