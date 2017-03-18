 Burak Yılmaz gelmek istiyor – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    gelmek istiyor

    Burak Yılmaz gelmek istiyor
    MP Arena'nın açılışında yer alan Burak Yılmaz, G.Saray derbisine de gelmek istiyor. Kasık fıtığı ameliyatı olan Burak önceki akşam İstanbul'a gelirken, "Stadın açılışında çok iyi bir atmosfer vardı. G.Saray maçına da gitmek istiyorum ama doktorumun izin vermesi gerekiyor" dedi. Burak, havalimanında Trabzon taraftarının "Bize gel" demesine üzerine gülümsemekle yetindi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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