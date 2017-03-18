Biz de başarırız
Başkan Muharrem Usta, “Beşiktaş zor günlerden nerelere geldi. Biz de aynısını yapacağız. G.Saray’ı da muhteşem taraftarımızın desteği ile yeneceğiz” dedi.
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, "Gelecek sezondan itibaren de biz aynı başarılara imza atmaya çalışacağız" dedi. Teknik heyet ve futbolculara da bu bilinci aşılayan Başkan Usta'nın, yönetim kurulu üyeleriyle de bir görüşme yaparak, "Beşiktaş uzun süredir yapılanma içerisindeydi ve şu an ulaştığı konum ortada. Bunu biz de başaracağız" ifadelerini kullandı. Usta, G.Saray derbisi ile ilgili de şunları söyledi: "Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptık. Trabzonspor gelecek sezon planlaması yapan ve bu doğrultuda hareket eden bir kulüp. Bu yolda alacağımız saha sonuçları da önemli bir rol oynayacaktır. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle yeni stadyumumuzda oynayacağımız G.Saray derbisinde galip gelen taraf olmak istiyoruz. Bu harika olur."
SENİN İÇİN MESSİ'Yİ ALIRIM!
Başkan Usta dün Trabzon'da "Hayalim Bordo Mavi" adlı tiyatro oyununa katıldı. Başkanı gören çocuklar "Aaa Muharrem Usta" şeklinde tepkiler verirken, bir minik öğrenci "Messi'yi alır mısınız başkanım?" diye sordu. Usta'nın, "Senin için alırım" cevabı gülümsemelere neden oldu.
SENİN İÇİN MESSİ'Yİ ALIRIM!
Başkan Usta dün Trabzon'da "Hayalim Bordo Mavi" adlı tiyatro oyununa katıldı. Başkanı gören çocuklar "Aaa Muharrem Usta" şeklinde tepkiler verirken, bir minik öğrenci "Messi'yi alır mısınız başkanım?" diye sordu. Usta'nın, "Senin için alırım" cevabı gülümsemelere neden oldu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Biz de başarırız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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