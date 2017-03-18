 Biz de başarırız – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Biz de başarırız

    Biz de başarırız

    Başkan , “Beşiktaş zor günlerden nerelere geldi. Biz de aynısını yapacağız. G.Saray’ı da muhteşem taraftarımızın desteği ile yeneceğiz” dedi.

    Başkanı , Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, "Gelecek sezondan itibaren de biz aynı başarılara imza atmaya çalışacağız" dedi. Teknik heyet ve futbolculara da bu bilinci aşılayan Başkan Usta'nın, yönetim kurulu üyeleriyle de bir görüşme yaparak, "Beşiktaş uzun süredir yapılanma içerisindeydi ve şu an ulaştığı konum ortada. Bunu biz de başaracağız" ifadelerini kullandı. Usta, G.Saray derbisi ile ilgili de şunları söyledi: "Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptık. Trabzonspor gelecek sezon planlaması yapan ve bu doğrultuda hareket eden bir kulüp. Bu yolda alacağımız saha sonuçları da önemli bir rol oynayacaktır. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle yeni stadyumumuzda oynayacağımız G.Saray derbisinde galip gelen taraf olmak istiyoruz. Bu harika olur."

    SENİN İÇİN MESSİ'Yİ ALIRIM!
    Başkan Usta dün Trabzon'da "Hayalim Bordo Mavi" adlı tiyatro oyununa katıldı. Başkanı gören çocuklar "Aaa Muharrem Usta" şeklinde tepkiler verirken, bir minik öğrenci "Messi'yi alır mısınız başkanım?" diye sordu. Usta'nın, "Senin için alırım" cevabı gülümsemelere neden oldu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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