Yakaladığını atacaksın!
Trabzonspor'un efsaneleri, G.Saray derbisi için 3 puanın şifrelerini verdi.
Trabzonspor, Akhisar maçının ikinci yarısında oynadığı oyunu tekrarlarsa Galatasaray'ı yener. Tabii burada hoca, rakibin oyun stratejisini dikkate alıp kendisine bir oyun şekli tespit etmeli. Ayrıca dikkatli olup, orta sahayı dik ve diri de tutmak lazım. Çünkü 3 puan orta sahada oynanacak futbolun kalitesi ile belirlenir. Bu, iki takım için de geçerli. Trabzonsporlu oyuncular derbide maksimum performans sergilemeli.
HAMİ MANDIRALI - KİLİT KALECİLER
İkinci yarıya bakıldığı zaman takım olarak kaleden, defansa, orta sahadan, forvete kadar uyum içinde olan bir Trabzonspor'un başarıyı yakaladığını görüyoruz. O nedenle Trabzonspor takım kimliğini sahaya yansıttığında istediğini alır. Böyle maçlarda kilit oyuncular da her zaman kalecilerdir. Onur'un diri olması arkadaşlarına güç vereceği gibi Olcay, Yusuf ve gol ayaklarının performansı sonuç için belirleyici olacak.
İSKENDER GÜNEN - HIZLI HÜCUM ŞART
Galatasaray, Tudor'un gelmesiyle 3'lü savunma anlayışıyla sahaya çıkıyor. Hücumda da etkili ve dripling özelliği olan oyuncuları var. Fakat hızlı karşı ataklarda ise savunmada sorunlar yaşadığı da bir gerçek. Böyle bir takıma karşı yapacağınız kenarlardan hızlı hücum girişimleri ve önde ceza alanı içinde çoğalmayı düşünen bir yapı olmalı. Bir de kaptırdığınız toptan sonra geriye dönüşlerde çabuk olma zorunluluğu var.
ALİ KEMAL DENİZCİ - KAFALAR HAZIR OLMALI
Trabzonspor, telaşsız ve sabırlı oyun oynarsa kazanır. Daha önceki maçlarda başarılı görünen Trabzonsporlu futbolcular asıl sınavlarını ise bu maçta verecek. O açıdan oyuncuların bu sınava hazır olmaları gerek. Yani kafalardaki hazırlık bu derbi için çok önemli. Galatasaray'ı gözlerinde büyütmeden, çok rahat yenebilecekleri bir takım diye düşündükleri an sarı-kırmızılıları rahatlıkla mağlup edebilirler.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:27
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
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