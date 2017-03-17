 Toplu taşımayı kullanın – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Toplu taşımayı kullanın

    Toplu taşımayı kullanın
    Trabzon Valisi , G.Saray derbisi ile ilgili uyarılar yaptı. Taraftarların stada erken ve toplu taşıma araçları ile gelmesini isteyen Yavuz "6 bin 500 araçlık otoparkımız var. Bunu 4'le çarpsak 25 bin eder. 7'deki maça 6.30'da çıkarsan yetişemezsin. Trafik sıkışıyor. Sivil ve kendi araçları yerine toplu araçlarla gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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