 Rekor peşinde – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Rekor peşinde

    Rekor peşinde

    Fırtına'da 3. kez göreve gelen , Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta yenilmedi.

    Karadeniz ekibindeki ilk dönemde de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan deneyimli hoca G.Saray'a da kaybetmezse rekor kıracak.

    TARİHİ TESADÜF
    , bordo-mavili takımdaki ilk döneminde 11 maçlık yenilmezlik serisine 12 Nisan 2008'de G.Saray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından başlamıştı. Seri yine 19 Ekim 2008'de sarı-kırmızılı takıma 3-0 yenildiği maçla bitmişti.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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