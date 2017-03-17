 N’Doye 11’e yakın – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    N’Doye 11’e yakın

    N’Doye 11’e yakın

    Yanal’ın, Senegalli forvete G.Saray derbisinde forma vermesi bekleniyor.

    Akhisar Bld. maçında sonradan oyuna girmesine rağmen sergilediği performans ile göz dolduran 'nin, Yusuf Yazıcı'nın yerine derbisine 11'de başlaması bekleniyor. Taktik antrenmanlarda 31 yaşındaki Senegalli forveti bu bölgede deneyen Yanal'ın son kararını maç günü vermesi beklenirken, genç oyuncu Yusuf Yazıcı ile görüştüğü ve kendisine olan güvenini vurguladığı öğrenildi. Akhisar maçında iki gol atan N'Doye'nin de hem moralinin yerine geldiği hem de öz güven kazandığı belirtilirken, takım arkadaşları da oyuncudaki değişime dikkat çektiler.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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