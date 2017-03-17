 İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi

    İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son yıllarda Galatasaray'a yenilmiyor. Bordo-mavili takımın başında Galatasaray ile başa baş bir istatistiğe sahip olan deneyimli teknik adam, yarın oynanacak maçı kazanması halinde galibiyetlerde öne geçecek.

    Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk yarısında arzuladığı sonuçları alamayan bordo-mavililer, ikinci devrede ise yenilmezliğini sürdürüyor. Elde ettiği 20 puan ile ikinci yarının lideri olan Karadeniz ekibi, sahasında konuk edeceği Galatasaray karşısında da iyi bir sonuç almayı planlıyor.

    Galatasaray'a karşı farklı takımların başında bugüne kadar 27 maça çıkan Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında ise sarı-kırmızılı takıma karşı 7 maça çıktı. Söz konusu maçlarda Yanal, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yanal, son 4 maçta ise sarı-kırmızılı takıma karşı yenilmedi. Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde 2008-2009 sezonunda evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, 2014-15 sezonunda oynadığı iki maçta ise sarı-kırmızılı takımı 3-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı da bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Ersun Yanal, yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavililerin başında Galatasaray'a karşı galibiyetlerde üstünlük kurmuş olacak.

    Trabzonspor'un başında Ersun Yanal'ın Galatasaray ile oynadığı maçlar ise şöyle:
    2007-2008 sezonu
    Trabzonspor-Galatasaray: 0-1
    Galatasaray-Trabzonspor:1-0
    2008-2009
    Galatasaray-Trabzonspor:3-0
    Trabzonspor-Galatasaray:2-2
    2014-2015
    Galatasaray-Trabzonspor:0-3
    Trabzonspor-Galatasaray:2-1
    2016-2017
    Galatasaray-Trabzonspor:0-1
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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