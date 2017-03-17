İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son yıllarda Galatasaray'a yenilmiyor. Bordo-mavili takımın başında Galatasaray ile başa baş bir istatistiğe sahip olan deneyimli teknik adam, yarın oynanacak maçı kazanması halinde galibiyetlerde öne geçecek.
Galatasaray'a karşı farklı takımların başında bugüne kadar 27 maça çıkan Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında ise sarı-kırmızılı takıma karşı 7 maça çıktı. Söz konusu maçlarda Yanal, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yanal, son 4 maçta ise sarı-kırmızılı takıma karşı yenilmedi. Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde 2008-2009 sezonunda evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, 2014-15 sezonunda oynadığı iki maçta ise sarı-kırmızılı takımı 3-0 ve 2-1'lik skorlarla geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçı da bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Ersun Yanal, yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavililerin başında Galatasaray'a karşı galibiyetlerde üstünlük kurmuş olacak.
Trabzonspor'un başında Ersun Yanal'ın Galatasaray ile oynadığı maçlar ise şöyle:
2007-2008 sezonu
Trabzonspor-Galatasaray: 0-1
Galatasaray-Trabzonspor:1-0
2008-2009
Galatasaray-Trabzonspor:3-0
Trabzonspor-Galatasaray:2-2
2014-2015
Galatasaray-Trabzonspor:0-3
Trabzonspor-Galatasaray:2-1
2016-2017
Galatasaray-Trabzonspor:0-1
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:05
- İddialar gerçek dışı!
Toplam 2
Yorum
19907 Bu adamı sevmiyorum inşallah sakatlık geçirirsin
- Yasin zirvesi
Toplam 4
Yorum
...... İLERİ ÇIKIP SAVUNMASI OLMAYAN BİR FUTBOLCU. SADECE HÜCUMLA OLMUYOR BU İŞ.İSTEDİĞİ PARAYI GETİRSİN VE GİTSİN. YERİNEDE HEM SAVUNMACI HEM HÜCU
- İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi
Toplam 2
Yorum
ERDO61 YENİLE YENİLE YENMEYİ ÖĞRENEN BİR TS VAR. AMA YARIN İŞİMİZ ÇOK ZOR. BİLENMİŞ BİR GS İLE OYNAYACAKLAR. BECERİLERİ DE TS DEN ÜST SEVİYEDE..
İşte Ersun Yanal'ın G.Saray karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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